Binlerce çevre aktivisti, Almanya Motor Show'u protesto etti

Binlerce çevre aktivisti Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Alman Motor Show önünde protesto etti.

Euronews’da yer alan habere göre, Alman Motor Show önüne protestoya giden aktivistler Audi, Volkswagen ve BMW’nin sera gazı emisyonunu düşürme konusunda taahütlerine uymadığını söyledi.

Motor Show, Almanya araba endüstrisi için oldukça önemli bir yer tutarken bu yıl, sektörün elektrikli araçlara yönelmesini öne çıkaracağı açıklanmıştı.

Aktivistler, bu planları yeterli bulmadı. Yaklaşık 205 bin kişi protestolara katıldı.