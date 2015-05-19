Binler Anıtkabir'e akın etti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle vatandaşlar Anıtkabir'e adeta akın etti.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir'e gelen vatandaşlar, yol boyunca çeşitli sloganlar attı, 10. Yıl ve İzmir marşlarını söyledi. Vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesinin önünde dua okuyarak, mozoleye kırmızı, beyaz karanfiller ve güller bıraktı.



Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini de ziyaret eden kalabalık nedeniyle müze önünde kuyruk oluştu.



Turistlerin de ziyaret ettiği Anıtkabir alanına, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışını anlatan, şahlanan at üzerindeki Atatürk'ü tasvir eden dev yağlı boya tablo konuldu. Vatandaşlar tablonun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Askerlerin nöbet değişimine de ilgi gösteren vatandaşlar, askerleri sık sık alkışladı.



Bu arada, Anıtkabir Komutanlığı koordinatörlüğünde düzenlenecek etkinlik çerçevesinde Anıtkabir'de 17 yıl aradan sonra ilk kez konser verilecek.

Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak programa, dünyaca ünlü piyanist ve Devlet SanatçısıGülsin Onay'ın resitali ile başlayacak konserin ilk bölümünde, Soprano Feryal Türkoğlu ve tenor Hakan Aysev'in solistliğinde Şef Bando Binbaşı Tarık Tal yönetimindeki TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı Orkestrası, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirilecek. Konserde, besteci Pınar Köksal'a ait Atatürk Marşı da dünyada ilk kez seslendirilecek.

Etkinlikte, her meslekten ve yaştan amatör 26 koronun ve yaklaşık 750 koristin bugüne özel bir araya gelmesi ile oluşturulan Atatürk Gençliği Korosu, orkestra eşliğinde aralarında Gençlik, Vatan, Biz Atatürk Gençleriyiz, Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa, İzindeyiz marşlarının da bulunduğu 9 marşı seslendirecek.

Etkinlik, barış balonlarının uçurulmasıyla son bulacak.