Binilebilir robot!

Winglet isimli bu robot Amerikan yapımı Segway'a benziyor ve ayaktayken sürülebiliyor. Ortalama ölçülere sahip bir insanı saatte 6 km hızla 10 km'ye kadar taşıyabilen Winglet, içerisinde 5 mühendisin de bulunduğu 10 kişi tarafından geliştirildi.



Tüketici elektroniği devi Sony, geçtiğimiz sene Toyota ile yeni nesil robotlar için teknoloji alışverişinde bulunma kararı almış ve bu konuda iki dev firma birlikte hareket etmeye başlamışlardı. Sony'nin Aibo robot köpeğinin sembolize ettiği kendi robot çalışmasının sonlanmasıyla birlikte hareket etme kararı alan ikilinin geliştirdiği Winglet, Amerikan Segway'e göre nispeten daha hafif bir yapıya sahip.



Daha kısa mesafeyi daha yavaş kat edebilen Winglet'ın üç farklı modeli bulunuyor. Bu üç sürümün en büyük farkı ise yine ölçülerinde gizli. En ufağının ağırlığı 10 kg'ı bulurken, yaklaşık 5 km yol kat edebiliyor. Orta sürümü ise 12 kg ağırlığa sahipken, 6 km yol alabiliyor.



Winglet ile karşılaştırıldığında çok daha devasa olan Segway'ın ağırlığı 48 kg'a kadar ulaşırken yaklaşık 38 km yolu saatte 20 km hızla alabiliyor.



Toyota'ya göre yeni geliştirdikleri Winglet ile insanların bu aracı kısa mesafelerde gitmek istedikleri yerlere ulaşmaları için kullanabileceğini ifade ediyor. Ancak Toyota'dan Winglet'ın ne zaman tüketicileriyle buluşacağına dair bir bilgi verilmedi. Şimdilik Winglet'ın bir prototipinin gelecek sene Chubu Havaalanında kullanılması öngörülüyor.