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Spor

Binicilikte Kupa Hollanda'nın oldu

Binicilikte, SIEC Junior Cup'ın bugün yapılan uluslararası finalinde, kupa Hollanda'nın oldu. Yarışta Türkiye dördüncü sırada yer aldı

20 Eylül 2008 03:00

"S Uluslararası Binicilik Merkezi (SIEC)" tarafından, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Binicilik Federasyonu'nun işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde, SIEC Junior Cup'ın uluslararası finâl yarışması gerçekleştirildi. 8 takımın 32 sporcu ile iki turda mücâdele ettiği yarışta, Hollanda kupayı evine götürdü.

Genç binicilerin (14-18 yaş) uluslararası rekâbetle tanışmasını ve böylece dünya kupalarında ve olimpiyatlara hazırlık aşamasında deneyim kazandırılmasını hedefleyen organizasyonda, ikinciliği Güney Afrika, üçüncülüğü Almanya takımları elde etti. İlk beş takımın 6.000 Avro'luk para ödülünü paylaştığı yarışta, dördüncülük Türkiye'nin olurken, beşinci sırada ise Romanya yer aldı.

İspanya, Hollanda, Almanya, Romanya, Güney Afrika ve Türkiye takımlarının kupa için mücadele edeceği organizasyonun Grand Prix'i ise yarın koşulacak.

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