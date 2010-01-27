Bingöllü kızlar 1.5 lira yüzünden öldüler

T24 - Karne günü kaybolduktan sonra cesetleri bulunan 8 yaşındaki Asliye Ayaz ve 13 yaşındaki Zeynep Varış’ın, eve dönüşte 1.5 liralık minibüs paraları kalmadığı için dereden geçmek isterken boğuldukları belirlendi.





22 Ocak'ta kitap almak için Saray Mahallesi'ndeki Temel Yapı Konutlarında bulunan evlerinden ayrılan iki kızdan Asliye Ayaz'ın cesedi dün, Zeynep Varış’ın cesedi de bugün dere kenarında bulunmuştu.



İddiaya göre olay şöyle gelişti;



Babası hamallık yaparak ailesini geçindiren Asliye Ayaz'a Cuma günü kitap alması için annesi Şakire Ayaz, 5 lira verdi ve para yetmezse, kent merkezindeki akrabalarından borç almasını söyledi.





Asliye ile kendileri gibi fakir bir ailenin çocuğu olan ve yakınlarının yardımlarıyla geçinen Zeynep Varış, minibüsle kent merkezine gitti.





1.5 liraları kalmadı



Öğrenciden 75 kuruş, yetişkin yolcudan 1 lira alınan minibüse, iki kuzen 1.5 lira verdi.



Kent merkezinde kitap alan ve caddede neşe içinde yürürken bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen Asliye ve Zeynep, dönüşte paraları kalmayınca minibüse binemedi.





Borç istemediler



Yakınlarından borç da almadıkları belirlenen Asliye Ayaz ile Zeynep Varış, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evlerine yürüyerek dönmek zorunda kaldı.



Çapakçur Deresi'ne geldiklerinde köprüyü kullanmak yerine daha kestirme olan dere yatağından geçen patika yola yönelen kuzenler, geçip geçemeyeceklerine bakmak ya da derenin akışını seyretmek isterken, taşlık zeminden kayarak suya düştü.



Boğularak ölen iki kızdan Zeynep'in cesedi, Çapakçur Deresi ile Gayt Deresi'nin birleşip Göynük Çayı'na döküldüğü yerde oluşan taşlık kesime takıldı.



Asliye'nin cesedi ise 4 kilometre uzakta dün kıyıya vurmuştu.





Otopsiden: Tecavüz yok



Öte yandan, Asliye Ayaz'ın Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde ilk belirlemelere göre, küçük kız tecavüze uğramadı. Ayaz'ın ölmeden önce saç derisinde yoğun kanama olduğu, kanamanın çarpma veya darpla meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.



Sol gözünün içinde ender görülen yırtılmanın oluştuğunu belirleyen yetkililer, gözün bu nedenle boşlukta durduğu, gözün dış kısmında yırtılma olmadığı kaydedildi.



Boğuşma izine de rastlamadığını ifade eden yetkililer, boğulmanın suda mı dışarıda mı olduğunun, kesin sonuçlarla ortaya konulacağını belirtti.







