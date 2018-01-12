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Ekonomi

Bingöllü hayvan besicilerinden 'ithal et' şikayeti

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, son dönemde hayvan ithalatının artması ve samandaki pahalılık nedeniyle hayvancılığın bitme noktasına geldiğini söyledi

12 Ocak 2018 14:11

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) - BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, son dönemde hayvan ithalatının artması ve samandaki pahalılık nedeniyle hayvancılığın bitme noktasına geldiğini söyledi. İlçeye bağlı Harmantepe köyünün muhtarı Selahattin Kutyüzü, hayvancılıktaki sorunlar sebebiyle köyden göç başladığını belirterek, hayvan sahiplerinin yem almakta güçlük çektiğini söyledi. Kutyüzü, daha önce köylerinde 2 bin olan koyun sayısının, yarıya düştüğünü kaydetti.
Karlıova ilçesinde bağlı, 18 haneli, 110 nüfuslu Harmantepe köyündeki çiftçiler, yem ve saman pahalılığı nedeniyle hayvancılık yapmamaya başladı. Köy muhtarı Selahattin Kutyüzü, yöre halkının geçim kaynağının sadece hayvancılık olduğu belirterek, önceki yıllarda köydeki 2 bin koyun sayısının 1000\'e düştüğünü kaydetti. Yılın 6 ayının yoğun karlı geçmesi sebebiyle hayvanları ahırlarda beslemek zorunda kaldıklarını belirten Kutyuzü, \"Yem alamaz hale gelen köy halkının çoğu, hayvanlarını satıp, köyü terk etmek zorunda kaldı. 110 koyunum var ve her sene 22 ton saman alıyorum. Bir ton saman, bir cumhuriyet altını ile eş değer fiyatta. Bu da bizleri zor durumda bırakıyor\" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a saman ve yem fiyatlarının düşmesi için çağrıda bulunan muhtar Kutyüzü, son dönemde etin ucuzladığına dikkat çekip, dışarıdan getirilen ithal etler nedeniyle hayvancılığın bitme noktasına geldiğini söyledi.

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