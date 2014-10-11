Bingöl'deki silahlı saldırıda şehit olan Başkomiser Hatipoğlu toprağa verildi

Bingöl İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'in, önceki dün akşam ekibiyle birlikte Kobanê için düzenlenen eylemlerde zarar gören esnafın iş yerlerinde incelemelerde bulunması sırasında, yaklaşan bir araçtan uzun namlulu silahlarla üzerlerine ateş açılması sonucu şehit olan Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu bugün memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Hatipoğlu’nun cenazesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hızırpaşa Mahallesi’ndeki babasının evine getirildi. Hatipoğlu ailesinin tek erkek çocuğu şehidi uğurlamak için yüzlerce Amasyalı, baba evine akın etti.

Cenaze törenine iki bakan katıldı

Hatipoğlu’nun cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde Sultan 2’nci Beyazıt Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Amasya Valisi İbrahim Halil Çomaktekin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ufuk Aras, Amasya Belediye Başkanı Ak Partili Cafer Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze töreni sırasında 30 kişilik bir grup caminin önünde ellerine Türk bayraklarını alarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Törende Hatipoğlu’nun babası ve akrabaları taziyeleri kabul etti. Bakan Ala ve Bakan Yılmaz’da şehit babası İlyas Hatipoğlu’nun yanına giderek taziyede bulundu.

Hüseyin Hatipoğlu için öğle namazı ardından Amasya Müftü Vekili Adem Ayrancı tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namaz sonrasında şehidin annesi Adeviye Hatipoğlu, eşi Sibel Hatipoğlu ve kız kardeşi 26 yaşındaki Hatice Hatipoğlu tabunun başına gelerek ağıt yaktı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze namazı sonrasında Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu’nun cenazesi Tekirdede Mezarlığı’nda bulunan şehitlikte defnedildi.

Öte yandan şehit eşi Sibel Hatipoğlu arkadaşlarına, eşinin 16 Eylül 2012'de Bingöl'de 8 polisin şehit olduğu mayınlı saldırıda aynı timde bulunduğunu, eşinin arkadaki araçta olduğu için kurtulduğunu söyledi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Ordu'ya baba evine gelen Sibel Hatipoğlu'nun tatil bitiminde Bingöl'e eşinin yanına gideceği, burada kaldıkları evden polis lojmanlarına taşınıp Amasya'ya ailesinin yanına gitmeyi planladıkları bildirildi. Bingöl'deki gelişmeleri sürekli sosyal medya ve televizyondan takip eden Sibel Hatipoğlu'nun eşiyle sürekli telefonda görüştüğü, vurulmadan bir saat önce yaptıkları telefon görüşmesinde ise eşinin kendisine, "Buralar çok karışık, siz gelmeyin, izinler iptal edildi. Çocuğuma iyi bak. Ortam sakinleşince ben de Ordu'ya gelip, birlikte Amasya'ya gideceğiz" dediği belirtildi.