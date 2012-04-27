Bingöl'deki operasyona 600 asker katıldı

Bingöl Valiliği, 24 Nisan günü Genç İlçesi Sağgöze ve Yolçatı Köyü yakınlarında PKK’lı teröristlerle çıkan ve Jandarma Uzman Çavuş Kemal Özdoğan, Jandarma Komanda Er Sinan Şen ile geçici köy korucusu Ali Kalkan’ın şehit olduğu çatışmayla ilgili yaptığı açıklamada, teröristlerin eylem hazırlığında olduğunu açıkladı.

600 asker operasyona aktıldı

Valilik, 6 teröristin öldürüldüğü, 1 PKK’lının da yaralı ele geçirildiği operasyonla ilgili alınan ve değerlendirilen istihbari bilgiler üzerine 49’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı koordinesinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’ndan Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Jandarma Asayiş Komanda Timleri, geçici köy korucu timleri ile piyade komando kolları, patlayıcı madde uzmanları, mayın arama köpekleri ve helikopter destekli olarak 24 Nisan 2012 tarihinden itibaren Bingöl Genç Sağgöze ve Yolaçtı Köyü mülki sınırları içerisinde yaklaşık 600 askerle operasyon düzenlediğini belirtti.

Öldürülen 2 PKK'lı grup sorumlusu

Açıklamada, 6’sı ölü 7 PKK’lının silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirterek, öldürülen 2 PKK’lının örgütün sözde grup sorumlusu, 1’inin de sözde özel kuvvetlerinden olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin Bingöl ili Genç İlçesi’nde güvenlik güçlerine ve kamu kurumlarına yönelik eylem hazırlığı içerisinde bulundukları tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, yapılan arama ve tarama çalışmaları kapsamında, PKK’lıların kaldıkları çok sayıda barınaklara ulaşıldığı belirtildi. Etkisiz hale getirilen PKK’lıların üzeri ve sığınaklarda 7 Kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, silahlara ait 358 fişek, 5 el bombası, 4 telsiz, 6 hafıza kartı, 2 flash bellek, 2 telsiz şarj cihazı, 1 ses kayıt cihazı, bol miktarda ilaç, yaşam, giyim ve yiyecek malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. PKK’lıların kullandığı 2 sığınak, 15 mevzi ve 18 depo ile içindeki malzemeler de yerinde imha edildi.

1 yılda 50 PKK'lı öldüldü

Bingöl genelinde son bir yıl içerisinde 32’si ölü, 18’i sağ olmak üzere toplam 50 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Son bir yıl içerisinde Bingöl ili genelinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonlarda, 32’si ölü 18’i sağ olmak üzere toplam 50 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. İcra edilen operasyonlar neticesinde muhtelif cinste 57 silah, 33 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 BKC makineli tüfek, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 4 M-16 piyade tüfeği, 1 Kanas keskin nişancı tüfeği, 6 av tüfeği, 8 tabanca, 2 RPG-7 roketatar, 32 el bombası, 1416 adet muhtelif cinste mühimmat, patlayıcı madde yapımında kullanılan 2,6 kilogram plastik patlayıcı, 1,5 ton amonyum nitrat, 15 telsiz, 11 tona yakın yiyecek malzemesi, bol miktarda muhtelif örgütsel doküman ve malzeme ele geçirilmiştir. Bingöl halkı olarak, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin yüce Türk milletine bizlere emaneti olan ailelerine yürekten başsağlığı dileriz."