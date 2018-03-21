Bingöl'deki nevruzda 'bozkurt işareti' yapan 2 genç kız alandan çıkarıldı

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, HDP ve DBP\'nin düzenlediği nevruz etkinliğinde konuşan HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, \"Kürtlerle kavga ederseniz, Orta Doğu\'da muaffak olamazsınız\" dedi. Kutlamalar sırasında 2 genç kızın, bozkurt işareti yaparak halay çekmesi tepkiye yol açarken, polis 2 kızı alandan uzaklaştırdı.

Saray Mahallesi Sağlık Caddesi\'nde düzenlenen nevruz etkinliğine katılanlar müzik eşliğinde halay çekerek, ateş üzerinden atladı. Etkinlikte konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, çözüm sürecinde insanların korkmadan sokağa çıkma şansını bulduğunu belirterek, \"7 Haziran seçimleri öncesinde barış sürecini hatırlıyorsunuz. Bu ülkede insanlar çok kısa bir süre de olsa, 2 yıl için de olsa korkmadan sokağa çıkma şansını elde ettiler. Kimse cenaze saymıyordu. Şimdi Erdoğan, her gün televizyonlara çıkıp günde 3 defa ölü sayıyor. El insaf, insan hayatından bahsediyorsun. Kimin ölü üzerinden siyaset yaptığı, gün gibi ortadadır. 7 Haziran seçimlerinden önce Erdoğan ile Bahçeli birbirine hakaret ediyordu. Ne oldu da birbirinize böyle yapıştınız? Olan şudur; birisinin memlekete başkan olabilmek için yüzde 50 artı 1\'e ihtiyacı var, diğerinin de MHP\'nin başkanı olmak ve barajı aşmak için yüzde 10\'a ihtiyacı var. Ben sosyoloğum, siyaset bilimciyim. Görüyoruz ve uyarıyoruz. Bu siyaseten görevimiz. Siz Kürtlerle kavga ederseniz, Orta Doğu\'da muaffak olamazsınız. En fazla, haftada 3 gün Moskova\'ya görüşmeye gidersiniz. Halbuki Afrin\'de, Erbil\'de, Diyarbakır\'da, Şırnak\'ta oturup Kürtlerle doğru düzgün bir konuşma yapsaydınız, bu barış sürecini nihayete erdirmiş olsaydık, bugün ne ölümler olurdu, ne sizin beka sorununuz olurdu, ne de bu konuşmayı yapmak durumunda kalırdık\" diye konuştu.

BOZKURT İŞARETİ YAPINCA ALANDAN UZAKLAŞTIRILDILAR

Bu arada, partililerin halay çektiği esnada 18 yaşından küçük 2 kızIN, bozkurt işareti yaparak halay çektiği görüldü. Alandaki partililerin tepkisi üzerine polis, bozkurt işareti yapan başörtülü 2 kızı, alandan uzaklaştırmak istedi. Polise direnen ve bir süre daha ülkücü işareti yaparak halay çekmeye çalışan kızları polis, alandan uzaklaştırdı. Konuşmaların ardından alanda nevruz ateşi yakıldı. Etkinlik, müzik eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

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