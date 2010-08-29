-BİNGÖL'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU BİNGÖL (A.A) - 29.08.2010 - Bingöl'ün Genç ilçesinde 292 kilo 460 gram esrar maddesi ile 125 bin 762 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Bingöl Valiliğinden yapılı yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zelin, Sağlık ve Haşdere mezralarında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında söz konusu mezralarda yapılan aramalarda, 67 kilo 70 gram toz esrar, 225 kilo 390 gram kubar esrar ile 79 kilo 500 gram kenevir tohumu ve 125 bin 762 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkilerinin yakılarak imha edildiği, diğer uyuşturucu maddelerinin ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla koruma altına alındığı belirtildi.