T24 LogoT24 Logo
Gündem

BİNGÖL'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU BİNGÖL (A.A)

29 Ağustos 2010 21:56

-BİNGÖL'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU BİNGÖL (A.A) - 29.08.2010 - Bingöl'ün Genç ilçesinde 292 kilo 460 gram esrar maddesi ile 125 bin 762 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Bingöl Valiliğinden yapılı yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zelin, Sağlık ve Haşdere mezralarında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında söz konusu mezralarda yapılan aramalarda, 67 kilo 70 gram toz esrar, 225 kilo 390 gram kubar esrar ile 79 kilo 500 gram kenevir tohumu ve 125 bin 762 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkilerinin yakılarak imha edildiği, diğer uyuşturucu maddelerinin ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla koruma altına alındığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24