Bingöl'de trafik kazası: 4 ölü 1 yaralı

Kaza, Bingöl-Muş karayolunun 8'inci kilometresinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Şahap Okan yönetimindeki 12 AC 841 plakalı çift kabinli kamyonet, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle çevreye savrulan yayalardan Nazime Alku (50), Ayşe Budaklı (45) ve Mihriban Erdoğan (18) olay yerinde, Vecide Erdoğan (80) da hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 1 kişi Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis araç sürücüsü Şahap Okan'ı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.