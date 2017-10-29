T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bingöl'de trafik kazası: 23 yaralı

Karlıova ilçesinde minibüs ile kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 19'u çocuk 23 kişi yaralandı

29 Ekim 2017 00:17

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köydeki çocukları ilçe merkezindeki halı sahaya götüren minibüs ile minibüse çarpmamak için ani fren yapan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 19'u çocuk 23 kişi yaralandı.

Hacılar köyündeki çocukları ilçe merkezindeki halı sahaya götüren Abdullah Buğday yönetimindeki 12 KM 0187 plakalı minibüs, Ciligöl köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 19'u çocuk 21 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 9 çocuk, Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza yerine gelen çekicinin minibüsü kaldırdığı sırada Ahmet Karabulak yönetimindeki  kamyon, minibüse çarpmamak için ani fren yapınca şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Ahmet Karabulak ve Tuncay Bingöl yaralandı. Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

ETİKETLER

bingölkazatrafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24