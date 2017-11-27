Bingöl'de topağa gömülü terörist cesedi ve patlayıcı bulundu

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü olarak bir erkek terörist cesedi, el yapımı patlayıcı madde ve bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Bingöl Valiliği tarafından yapıyan yazılı açıklamada Karlıova ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen sonbahar ve kış operasyonları kapsamında bugün terörist olduğu değerlendirilen bir kişinin toprağa gömülü erkek cesedi bulunduğu belirtildi. Ayrıca, ceset ile birlikte 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı ile bol miktar da yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, \"Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir\" denildi.

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