T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de PKK'nın 600 kilo patlayıcısı ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon kapsamında, arazi aramaları sırasında terör örgütü PKK'nın toprağa gömdüğü 600 kilogram mazot ve alüminyum tozlu karışımdan oluşturulmuş patlayıcı ile bol miktarda

30 Ocak 2018 22:14

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Genç ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon kapsamında, arazi aramaları sırasında terör örgütü PKK\'nın toprağa gömdüğü 600 kilogram mazot ve alüminyum tozlu karışımdan oluşturulmuş patlayıcı ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. 
Genç ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonla ilgili Bingöl Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Bingöl ili Genç ilçesi mülki sınırlarında, 29 Ocak 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda; 600 kilo patlayıcı madde (Mazot ve alüminyum tozlu karışım), 1 adet su tankı (10x5x2 ebatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülmüş vaziyette) içerisinde bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir\" denildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİNGÖL DHA BİNGÖL GençPKKBingöl ValiliğiJandarma KomutanlığıBingölGençOcakMazotJandarma Komutanlığınca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24