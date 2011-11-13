Bingöl'de PKK'nın 12 sığınağı imha edildi

T24

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik güçleri tarafından Bingöl merkeze bağlı Ortaçanak Köyü kırsal alanında devam ettirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait, arazide gizlenmiş vaziyette 12 sığınak ile 10 mevzinin ortaya çıkarıldı. Açıklamada, sığınaklarda yapılan aramalarda bölücü terör örgütüne ait patlayıcı madde yapımında kullanılan 200 kilogram amonyum nitrat, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 60 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 kameralı dijital fotoğraf makinesi, 1 diz üstü bilgisayar, 1 uzaktan komutalı patlayıcı madde düzeneği ve bol miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.Valilik, Başsavcılığı'nın talimatı ile Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, kameralı dijital fotoğraf makinesi ve diz üstü bilgisayar muhafaza altına alındığını, diğer malzemelerin ise olay yerinde imha edildiğini, mevziler ile sığınaklar tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.