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Bingöl'de PKK saldırısı: 1 şehit

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin jandarma karakoluna inşaat malzemesi taşıyan kamyonete saldırdı. 1 asker şehit oldu, 1 rütbeli asker ile araç sürücüsü de yaralandı.

03 Temmuz 2011 03:00

T24 - Bingöl'de PKK'lı teröristlerin jandarma karakoluna inşaat malzemesi taşıyan kamyonete saldırdı. 1 asker şehit oldu, 1 rütbeli asker ile araç sürücüsü de yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde yapımı devam eden Suveren Jandarma Karakoluna kamyonetle inşaat malzemesi taşıyan araca teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 



Saldırıda araçta bulunan Yozgat Yerköy nüfusuna kayıtlı onbaşı Deniz Bacanak ağır, bir rütbeli asker ile araç sürücüsü N.B. yaralandı.

Askeri helikopterle Elazığ Askeri Hastanesine kaldırılan Deniz Bacanak'ın şehit oldu.


Saldırıyı düzenleyen terör örgütü üyelerinin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.


BAŞBAKAN, GENELKURMAY BAŞKANI'NA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de bir askerin şehit olması sebebiyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e başsağlığı diledi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Bingöl'de teröristlerin saldırısı sonucu bir askerin şehit olması nedeniyle Orgeneral Koşaner'e bir başsağlığı mesajı göndererek, üzüntülerini bildirdiği belirtildi.

Başbakan Erdoğan'ın mesajında, aynı saldırıda yaralanan asker için de acil şifalar dilediği ifade edildi.



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