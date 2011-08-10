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Bingöl'de PKK 3 kişiyi kaçırdı

Bingöl'de bir hidroelektrik santrali inşaatını basan teröristler, taşeron firmaya ait 5 iş makinesini yaktı, 3 kişiyi kaçırdı.

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Bingöl'de bir hidroelektrik santrali inşaatını basan teröristler, taşeron firmaya ait 5 iş makinesini yaktı, 3 kişiyi kaçırdı.


Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Karlıova ilçesine bağlı Devecik köyü sınırlarında yapımı devam eden hidroelektrik santrali şantiyesine gelen, 3 kişi olduğu belirlenen terör örgütü mensuplarının taşeron firmaya ait 5 iş makinesini yaktığı belirtildi.


Şantiyede bekçi olarak çalışan Emre Ayan ile işçiler Mehmet Uslu ve Mehmet Akif Uslu'yu da yanlarına alan teröristlerin bölgeden uzaklaştığı bildirildi.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede arama tarama faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

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