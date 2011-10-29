Bingöl'de patlama: 3 ölü, çok sayıda yaralı var



T24 - Bingöl kent merkezinde öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer patlamada biri canlı bomba olmak üzere 3 kişinin öldüğünü 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.



Vali Güvençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının kent merkezindeki vatandaşların yoğun olduğu cadde üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Cinsiyeti kadın olan bir canlı bomba, üzerindeki bombayı patlatmış. Biri canlı bomba 3 ölü, 20 yaralı var. Ölen 2 vatandaştan birisi kadın. Hastanemizde toplam 20 yaralı var. Yaralılardan birinin durumu çok ağır" diye konuştu.







Genç Caddesi'nde gerçekleşti



Olay saat 13.00 sıralarında kentin en merkezi yeri Genç Caddesi üzerinde, AK Parti il binası yakınında meydana geldi.



Patlamada yaralananlar ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı. Patlamada çevredeki binalar ve otomobiller de hasar gördü.



Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Van'da düzenledikleri basın toplantısı sırada Bingöl'de meydana gelen patlama ile ilgili bilgiler verdi.



Beşir Atalay, patlamanın ardından Bakan Cevdet Yılmaz'ın helikopterle bölgeye gittiğini söyledi.



Patlama ile ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü belirten Şahin ise, olayın doğrudan AK Parti ile ilgisinin bulunmadığını söyledi.









