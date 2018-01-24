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Bingöl'de park halindeki 2 araç kundaklandı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Genç ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halindeki 2 araç ateşe verildi

24 Ocak 2018 16:20

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Genç ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halindeki 2 araç ateşe verildi. Yanan araçlar kullanılamaz hale gelirken, polis araçları kundaklayan kişi ve kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Genç ilçesi Kültür Mahallesi\'ndeki Kız Meslek Lisesi sokağında park halinde olan 2 araç, bugün sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Durumu fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. Yanan araçlara önce mahalle sakinleri sonra itfaiye ekipleri müdahale etti. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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