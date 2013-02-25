Bingöl'de otomobil tarandı: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir otomobilin taranması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bingöl’ün Genç ilçesinden Servi beldesine giden Mehmet Salih Alagöz yönetimindeki 06.DE 1299 plakalı otomobil, saat 16.30 sıralarında yolda pusu kuran kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından otomatik silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu. Silahlı saldırıda sürücüsü Mehmet Salih Alagöz ile otomobilde bulunan Mehmet Uras ve Burhan Uras çeşitli yerlerinden yaralandı.

Adil Önal'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, saldırganlar olay yerinden otomobille kaçarak izlerini kaybettirirken, yaralılar Genç İlçesi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Salih Alagöz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edelirken, güvenlik güçleri kaçan saldırganları yakalayabilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.