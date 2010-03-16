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Yaşam

Bingöl'de koca vahşeti

Şiddet gösterdiği için karısının şikayetiyle ceza alan koca, serbest kalınca eşinin kulağını ve burnunu kesti

16 Mart 2010 02:00

T24- Karısı şiddet gördüğü için kendisinden şikayetçi olunca kasap koca 3 ay hapis yattı. Hapisten çıkınca eşini bir dereye götürdü ve kulaklarıyla burnunu kesti. Ardından eşini hastane kapısına bıraktı.

Kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik ‘önlem’ de kadına yönelik şiddet vesilesi oldu. Bingöl’ün Genç ilçesinde kasaplık yapan 35 yaşındaki Giyasettin K., “Kocam beni dövüyor” diye jandarmaya başvurduğu için eşi 27 yaşındaki Aysun K.’nın iki kulağını ve burnunu kesti. Yedi aylık hamile olan Aysun K. kopan kulağı dikilirken doğum yaptı. Genç kadın sezaryenle dördüncü çocuğunu doğurdu. Çiftin üçü de engelli üç çocuğu daha var. 

Aysun K., eşi İl Jandarma Merkez Karakolu’na gitti, eşinin kendisini sürekli dövdüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Giyasettin K., mahkemede eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle üç ay hapse mahkûm oldu.

Geçen hafta cezaevinden çıkan Giyasettin K., cumartesi günü eşini alıp kamyonetle Sir Deresi kıyısına götürdü. İddiaya göre “Sen beni nasıl şikâyet edersin. Senin yüzünden hapse girdim” diyerek Aysun K.’nın başını defalarca buz gibi sulara sokup çıkarttı, ardından kulaklarını ve burnunu bıçakla kestiği yedi aylık hamile eşini yine kamyonetle Genç Devlet Hastanesi kapısına atıp ortadan kayboldu.


Burun parçası kayıp

İlk müdahalesi burada yapılan Aysun K.’nın bir kulağının tamamen kesildiği, diğerinin de yarım kesildiğini belirledi.  Hemen harekete geçen jandarma kopan kulak parçasını bulup hastaneye getirdi. Perişan haldeki Aysun K., kopan parçayla birlikte önce Bingöl’e, ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Elazığ’da Aysun K.’nın kulakları yerine dikilirken, kopan burnunun parçası bulunmadığı için vücudunun diğer bölgelerinden alınan parçalarla burnu onarılmaya çalışıldı.

Yaşadığı stresle doğum sancıları çekmeye başlayan Aysun K. sezaryenle kız bebeğini dünyaya getirdi. Genç kadının diğer operasyonlar sürerken doğurduğu öğrenildi. Aysun K. ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan Giyasettin K. ise sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Bingöl Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kaya, ailenin çocuklarının durumlarının incelendiğini, üç engelli çocuğa sahip çıkacaklarını söyledi.

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