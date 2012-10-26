Bingöl'de kentsel dönüşüm için vatandaşa evden çık baskısı mı yapılıyor?

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Bingöl’de, kentsel dönüşüm yapılan bölgelerde idare ile anlaşamayan vatandaşların evlerinden çıkmaları için psikolojik baskı uygulandığını söyledi. Proje yüzünden mağduriyetler yaşandığını ifade eden Atıcı, sorunu Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Atıcı, “Kentsel dönüşüm projesinin uygulandığı illerin tamamında evleri yıkılan vatandaşlara kira yardımı yapılırken sadece Bingöl halkı bu haktan mahrum bırakılmıştır” dedi.

Atıcı, soru önergesinin gerekçesinde, şu konulara dikkat çekti:

Evleri boşaltın baskısı

Bingöl İlinde kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınan yerleşim yerlerindeki sakinlerden idare ile anlaşamayan ve yargıya müracaat edenler bir taraftan evlerini boşaltma konusunda psikolojik baskı altına alınırken, diğer taraftan proje nedeniyle uğradıkları mağduriyetler görmezden gelinmektedir.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınan evlerin bir kısmı bitişik konumda bulunmaktadır. Bu durum boşatılan evlerde yapılan yıkım çalışmasının, idareyle anlaşamayan ve evlerini boşaltmayan mülk sahiplerinin yaşamaya devam ettikleri konutlarına ağır hasar vermesine neden olmaktadır. Yetkililer tarafından bu soruna karşı hiçbir önlem alınmaması, Sayın Bakan’ın “kentsel dönüşüm sürecinde kimsenin mağduriyet yaşamayacağına” ilişkin sözlerinin içinin boş olduğunu göstermektedir.

Sadece Bingöl halkına kira yardımı yok

Kentsel dönüşüm projesinin uygulandığı illerin tamamında evleri yıkılan vatandaşlara kira yardımı yapılırken sadece Bingöl halkı bu haktan mahrum bırakılmıştır. Atıcı’nın, başbakan Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

-Bingöl İlinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kaç bina yıkılacaktır?

-Söz konusu mahallede daha önceden güçlendirilmiş kaç yapı bulunmaktadır? Hak sahipleri bu güçlendirmeden dolayı borçlandırılmış mıdır? Güçlendirilen bu binalar Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamına alınarak tekrar yıkılacağı iddiası doğru mudur? Bu durumda vatandaşın borçları silinecek midir?

-Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahipleriyle yapılan sözleşmenin tarafları kimleridir? Bingöl Belediyesi midir? Yoksa TOKİ mi yapacaktır?

Evini yıktırmak istemeyen kaç vatandaş var?

-Yapılacak olan konutlar hak sahiplerine ne zaman teslim edilecektir?

-Adı geçen proje kapsamında hak sahipleriyle yapılan anlaşmanın içeriği nedir? Aynı konumda olanlarla farklı anlaşmalar yapıldığı doğru mudur?

-Bingöl’de Proje kapsamında evi yıkılanlara kira yardımı yapılacak mıdır?

-Kentsel dönüşüm alanında arsaların serbest piyasada %50 kat karşılığı olduğu bilinmekteyken Kentsel Dönüşüm Projesi adı altında bu alanların %20-25’e alındığı doğru mudur?

-Yıkılması planlanan binalar içerisinde binalarını yıktırmak istemeyen kaç vatandaş vardır? Bunlar içerisinde kaç vatandaş hukuki süreç başlatmıştır? Bu vatandaşlara davalarından vazgeçmeleri ve evlerini boşaltmaları konusunda psikolojik baskı yapıldığı iddiası doğru mudur?

Vatandaşların siyasi tercihi yüzünden mi duyarsızlık yapılıyor?

-Söz konusu proje kapsamındaki hukuki sürecin vatandaşın lehine sonuçlanması durumunda, yaşadıkları konutları yıkım çalışmasında ağır hasar gören mülk sahiplerinin mağduriyetleri nasıl giderilecektir?

-Kentsel Dönüşüm Projesi yıkım çalışmaları nedeniyle yaşadıkları konutları ağır hasar gören vatandaşlarımızın sorunlarına duyarsız kalınmasının, bu vatandaşlarımızın siyasi tercihleriyle ilgili olduğu iddiaları doğru mudur?