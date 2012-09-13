Bingöl'de KCK operasyonu: 20 gözaltı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yürütülen KCK/TM soruşturması kapsamında sabah eş zamanlı operasyonlar düzünlendi. Operasyonlarda, Belediye, BDP ilçe binası ve BDP'lilerin evleri arandı. Jandarma ve polisin ortak operasyonunda aralarında Belediyle Başkanvekili Selim Yıldırım'ında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Operasyonu protesto eden BDP'liler Kaymakamlık önünde toplanarak oturma eylemi başlattı.

Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma Belediye, BDP ilçe başkanlığı, DTK temsilciliği ve bazı BDP'lilerin evlerine baskın düzenledi.

Belediye ve evlerde arama yapılırken çok sayıda kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kralıova Belediye başkanvekili Selim Yıldırım'ın ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Karkapazarı köyündeki evine gidip arama yapan jandarma kendisini gözaltına almak istedi.

Ancak, köylüler beşkanvekilini köyde jandarmaya teslim etmeyerek ilçeye getirip ilçe jandarma komutanlığına teslim etti. Başkanvekili Yıldırım, teslim edilmeden önce yaptığı kısa konuşmada, bunun bir hükümet komplosu olduğunu ve yılmadan kimliklerine sahip çıkacaklarını söyledi.

Operasyonda, aralarında Belediye Başkan vekili Selim Yıldırım ve bazı Belediye meclis

üyelerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Karlıova ilçesinde eş zamanlı operasyonu ve gözaltınaları protesto eden BDP'liler ise, ilçe Kaymakamlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Operasyon nedeniyle ilçede yaşanan gerginlik sürerken, polis ve jandarma Kaymakamlık çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Karlıova ilçesinin BDP'li Belediye başkanı Ferit Çelik, daha önce KCK soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.