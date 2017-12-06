Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

KARLIOVA\'DA KAR VE TİPİ YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı gün içerisinde yerini tipiye bıraktı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimi bulurken, birçok köy yolu kapandı. Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Karayolu ekipleri, ana arterlerin kapanmaması için yoğun çaba sarf ederken, Karlıova Kaymakamlığı\'na bağlı özel idare ekipleri ise, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için seferber oldu. Trafik ekipleri de gün boyu kar lastiği denetimi yaparak sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA,(Bingöl),(DHA)

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