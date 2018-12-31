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Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi 

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de etkili olan kar yaşığı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verilirken, hamile ve engelliler idari izinli sayılacak

31 Aralık 2018 12:30

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'de etkili olan kar yaşığı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verilirken, hamile ve engelliler idari izinli sayılacak.
Bingöl\'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bingöl Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"İl merkezi ve ilçelerde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2018 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelliler idari izinli sayılacak\" denildi.
 

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