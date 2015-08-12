Bingöl'de iki gün önce çıkan yangına köylülerden tepki: Yetkililer ilgisiz, yangın evlerimize yaklaşıyor!

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde iki gündür devam eden ormanlık alanda çıkan yangına yetkililerin gerekli ilgiyi göstermediğinden şikayet eden köylüler, evlerine yaklaşan yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştığı iddia edildi.



Cihan'da yer alan habere göre, Yayladere ilçesine bağlı Güneşlik köyünde dün başlayan yangın gündüz saatlerinde etkisini arttırdı. Güneşlik köyüne yakın ormanlık alanda devam eden yangın tehlikeli şekilde büyüyor. Vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştıklarını belirttiler. Yangın Güneşlik köyü başta olmak üzere Bilekkaya ve Zeyneli köyünde etkili oluyor. Vatandaşlar engebeli araziden dolayı güvenlik gerekçesi ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahale edemediğini söyledi.



Yangının etkisinin en çok hissedildiği Güneşlik köyü sakinlerinden Hanifi Altınsoy yangının tehlikeli bir şekilde büyüdüğünü belirterek: "İki günden beri ormanlık alanda başlayan yangın tehlikeli bir şekilde köyümüze doğru yaklaşıyor. Acil müdahale edilmez ise evlerimize kadar ulaşacak yetkililerin bir an önce müdahale etmesini bekliyoruz” dedi.



Mehmet Hanefi Sağlam isimli vatandaş ise "Ormanlık alanda çıkan yangın yolları geçerek tarlalara ulaştı. Vatandaşlar kendi imkanları ile kazma ve kürekle yangını söndürmeye çalışıyorlar. Bölge engebeli olduğundan itfaiye araçları ve iş makineleri giremiyor. Yangın tehlikeli bir şekilde büyüyor. Yetkililerin bir an önce müdahale etmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.