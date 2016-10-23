Bingöl’de HDP ve DBP eş başkanları gözaltına alındı!

Bingöl’ün merkez ve Genç ilçesinde, aralarında HDP ve DBP il eş başkanları ile parti meclisi üyelerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen bir soruşturma kapsamında Bingöl kent merkezi ve Genç İlçesinde bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonda, aralarında HDP Bingöl il eş başkanları Mahmut Bozan, Zerin Berdibek, DBP il eş başkanları Zeynep Yurtsever, Feyzullah Şeyhanlıoğlu ve HDP ile DBP Parti Meclisi üyelerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların Bingöl Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.