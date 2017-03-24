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Bingöl'de HDP, Meya-Der ve Eğitim Sen'lilere tutuklama

Bingöl’de gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı

24 Mart 2017 01:23

Bingöl’de 20 Mart günü yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişiden HDP İl Eş Başkanları, Eğitim Sen Eski Başkanı ve MEYA-DER Başkanı tutuklandı.

Bingöl’de 20 Mart tarihinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Bingöl Adliyesine getirildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan 9 kişi örgüt üyeliği gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 9 kişiden HDP İl Eş Başkanları Zerrin Berdibek ve Mahmut Bozan, KHK ile kapatılan Meya-Der İl Başkanı Cengiz Turhan, Eğitim Sen Eski Başkanı Metin Kılıç tutuklandı. Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin de bulunduğu 5 kişi ise serbest bırakıldı. 

Tutuklanan 4 kişi Bingöl M Tipi Cezaevine konuldu. 

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