Bingöl'de hain pusu: 4 şehit

Bingöl'ün Yedisu İlçesi Jandarma Karakolu'nun nöbet noktalarına saldıran PKK'lı teröristlerin ateşle 4 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Askerlerin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi.



Yedisu İlçesi'ndeki Jandarma Karakolu çevresindeki nöbet noktalarına saat 01.00 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahlarla açık açtı. Açılan ilk ateşle 4 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. Karakoldaki askerlerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Çatışmada yaralanan 4 asker helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.



Karakol’a saldırmaya kalkan ve askerin karşılık vermesi sonucu gece karanlığında kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.