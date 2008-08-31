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Yaşam

Bingöl'de hain pusu: 4 şehit

Bingöl'de jandarma karakoluna PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 4 er şehit oldu. 2 terörist öldürüldü.

31 Ağustos 2008 03:00

Bingöl'ün Yedisu İlçesi Jandarma Karakolu'nun nöbet noktalarına saldıran PKK'lı teröristlerin ateşle 4 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Askerlerin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi.

Yedisu İlçesi'ndeki Jandarma Karakolu çevresindeki nöbet noktalarına saat 01.00 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahlarla açık açtı. Açılan ilk ateşle 4 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. Karakoldaki askerlerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Çatışmada yaralanan 4 asker helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karakol’a saldırmaya kalkan ve askerin karşılık vermesi sonucu gece karanlığında kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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