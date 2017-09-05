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Bingöl'de el yapımı patlayıcı ele geçirildi

BİNGÖL,(DHA) - BİNGÖL'de güvenlik kuvvetlerince düzenlenen operasyonda 5 ayrı sığınakta el yapımı patlayıcı, 10 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

05 Eylül 2017 01:52

BİNGÖL,(DHA) - BİNGÖL\'de güvenlik kuvvetlerince düzenlenen operasyonda 5 ayrı sığınakta el yapımı patlayıcı, 10 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Bingöl Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"49\'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve jandarma tarafından terörle mücadele kapsamında; 4 Eylül 2017 günü Genç ilçesi Dikpınar köyü mülki sınırlarında gerçekleştirilen Şehit Piyade Onbaşı Miktad Sümer-63 operasyonu neticesinde 5 ayrı sığınakta arama yapılmıştır. Aramalarda 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlanmış büyük tüp, 10 kilogram Amonyum Nitrat, 1 adet gazlı fırın, 10 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir\" denildi.

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