Bingöl'de DEAŞ Operasyonu: 7 gözaltı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri gözaltı kararı bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifade işlemleri sürüyor.