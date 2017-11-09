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Bingöl'de DEAŞ Operasyonu: 7 gözaltı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

09 Kasım 2017 16:04

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri gözaltı kararı bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifade işlemleri sürüyor.
 

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