Bingöl'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Bingöl'ün Adaklı İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerdeb biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Adaklı ilçesi Maltepe Vadisi'nde dünden beri sürdürülen operasyon kapsamında, bugün saat 20.00 sıralarında arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 2 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından PKK'lılar kaçarken, yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversetisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı askerlerden biri burada hayatını kaybetti.

Bölgeye takviye kuvvetleri sevk edilirken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonların devam ettiği bildirildi.