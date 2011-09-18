-Bingöl'de çatışma: 1 şehit BİNGÖL (A.A) - 18.09.2011 - Bingöl'ün Genç ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Genç ilçesine bağlı Güzeldere bölgesinde saat 19.30 sıralarında arazi arama ve tarama faaliyetleri sürdüren piyade tabur komutanlığına bağlı birliklerce, bir grup terör örgütü PKK'lı terörist arasında sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçlerinin ''dur'' ihtarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı. Yaralanan askerler Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgeye çok sayıda özel harekat timleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesinde yaralı askerleri ziyaret eden Vali Mustafa Hakan Güvençer, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Bir grup terör örgütü PKK'lı teröristlerle sağlanan sıcak temas sonrası 1 askerin şehit edildiğini ve 2 askerin de yaralandığını belirterek, şunları kaydetti: ''Genç ilçesi Güzeldere köyü kırsalında güvenlik görevi yapmakta olan piyade tabur komutanlığımıza mensup askerlerimizin bir grup teröristle sıcak temas sağlaması sonucunda çıkan çatışmada 1 vatan evladımızı şehit verdik. 2 vatan evladımız hafif yaralandı. Yaralı kardeşlerimiz Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı ve o kardeşlerimizi hastanede ziyaret ettim. Yaralılarımızın durumu gayet iyi. Biri baldırından, biri sol kalçasından yaralanmıştır. Yaralı kardeşlerimiz yarın inşallah taburcu edilecekler. Şehit askerimizi de yarın Elazığ'da düzenlenecek olan askeri törenle memleketine uğurlayacağız. Sıcak temas sonrası merkezden gönderilen özel harekat timleriyle, çatışma bölgesinde arazi arama ve tarama çalışması başlatıldı. Yarın olumlu sonuç bekliyoruz.''