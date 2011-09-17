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Bingöl'de çatışma: 1 şehit

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsal kesiminde operasyondan dönen askerler karşılaştıkları...

17 Eylül 2011 03:00

T24 - Bingöl’ün Genç ilçesi kırsal kesiminde operasyondan dönen askerler karşılaştıkları PKK’lılar ile çatıştı. Çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında operasyondan dönen güvenlik güçleri akşam saat 21.00 sıralarında bir grup PKK’lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterlerle Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bingöl’den çatışmanın yaşandığı bölgeye özel harekat timleri sevk edildi. İsmi ve memleketi henüz belirlenemeyen şehit askerin cenazesi yarın düzenlenecek törenden sonra memleketine gönderilecek.

Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, hastaneye kaldırılan 2 askerin sağlık durumunun iyi olduğunu, bölgedeki PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için çatışmanın yaşandığı yere özel harekat timlerinin sevk edildiğini ve operasyonların halen devam ettiğini söyledi.


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