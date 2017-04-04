Bingöl’de çatışma; 1 korucu şehit oldu

Bingöl'ün Genç ilçesi Güzeldere köyü kırsalında başlatılan operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında yaşanan çatışmada 1 korucu şehit oldu, 1 asker ve 3 korucu yaralandı.

Genç ilçesi Güzeldere köyü kırsalında başlatılan operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir korucu şehit olurken, 1 askeri personel ile 4 korucu yaralandı.

Yaralılar olay yerinden alınarak getirildikleri Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede operasyon devam ediyor.