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Bingöl’de çatışma; 1 korucu şehit oldu

Çatışmada korucu da yaralandı

04 Nisan 2017 23:47

Bingöl'ün Genç ilçesi Güzeldere köyü kırsalında başlatılan operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında yaşanan çatışmada 1 korucu şehit oldu, 1 asker ve 3 korucu yaralandı.

Genç ilçesi Güzeldere köyü kırsalında başlatılan operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir korucu şehit olurken, 1 askeri personel ile 4 korucu yaralandı.

Yaralılar olay yerinden alınarak getirildikleri Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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