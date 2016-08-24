Bingöl'de bombalı tuzak; bir asker şehit

Bingöl’ün Karlıova ilçesi Cehennem Ormanları’nda PKK’lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu uzman çavuş Kerim Üye şehit oldu.

Karlıova’da Cehennem Ormanları’nda bulunan PKK’lıları etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin iki gün önce başlattığı hava destekli operasyonlar sürüyor.

Operasyon kapsamında bugün PKK'lıların araziye tuzakladığı mayının patlaması sonucu Afyonkarahisarlı uzman çavuş Kerim Üye şehit oldu.

Bölgede güvenlik güçleri ile PKK’lıları etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor. Cehennem Ormanları’nda dün çıkan çatışmada geçici köy korucuları İdris Demir ile Tarık Aydemir şehit olmuştu.