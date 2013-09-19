Bingöl'de BDP üyesi 30 kişi AKP'ye de üye yapıldı

Hülya Karabağlı/ANKARA

BDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu, Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, BDP'ye üye 30 kişinin AKP'ye üye yapıldığının ortaya çıktığını söyledi. Beştaş, sahte üyeliklerin AKP Genel Merkezi'nin bilgisi dışında yapıldığına inanmanın zor olduğunu söyledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde BDP üyesi 30 kişinin AKP'ye üye yapılması haberlerine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Beştaş, “İktidar partisinin her fırsatta övündüğü 8 milyona varan üye sayısının nasıl elde edildiği konusu da, şimdi daha iyi anlaşılmaktadır” dedi.

'Sahte üyelik'lerin sadece Bingöl'de yaşanmadığını ifade eden Beştaş şu örnekleri verdi: "Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde BDP belediye meclis üyesi Kasım Akdoğan bilgisi dışında AKP’ye üye yapılmıştır. Sahte üyeliğinin silinmesi için AKP genel merkezine yaptığı başvuru aradan 6 ay geçmesine rağmen sonuçsuz kalmıştır. Cumhuriyet savcılığına yaptığı suç duyurusu ise henüz bir netice vermemiştir.

Bitlis’te aralarında BDP İl Başkanının da bulunduğu 61 kişi AKP’ye sahte yollarla üye yapılmışlardır.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Maşallah Öztekin adında bir yurttaş bilgisi dışında AKP üyesi yapılmıştır.

Dicle Haber Ajansı, 26.11. 2012 tarihinde servis yaptığı haberde; ajans Editörü Abdurrahman Gök ve çalışanları Yıldız Özcan'ın kendi iradeleri dışında AKP'ye üye yapıldığını duyurmuştur.

Yerel Gündem 21 Engelliler Meclisi Üyesi Ramazan Serim de geçtiğimiz günlerde İHD Diyarbakır Şubesi'ne yaptığı başvuruda haberi olmadan beş yıldır AKP'ye üyeliği bulunduğunu öğrendiğini ifade etmiştir. Yurttaşların bilgisi ve kabulü dışında Mersin'de de bin 381 kişinin hem CHP hem de AK Parti'de üye kaydının olduğu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanmıştır."

Sahte üyeliklerin AKP Genel Merkezinin bilgisi dışında yapıldığına inanmanın zor olduğunu ifade eden Beştaş, "Örnekleri çoğaltılabilecek bu vakalara karşı iktidar partisinin tutumu ise ortadadır. Bu tür yaygın bir sahte üyelik uygulamasının AKP Genel Merkezinin bilgisi dışında yapıldığına inanmak zor görünmektedir. Bu nedenle asıl çağrımız yurttaşlarımızadır: Bilginiz, iradeniz dışında, istemediğiniz bir siyasi partiye üye yapılmış olabilirsiniz. Tüm yurttaşlarımızı, internet üzerinden kolayca yapılan bir işlem ile parti üyeliklerini incelemeye, sahte üyelik durumunda da yargı kurumlarına müracaat etmeye çağırıyoruz" dedi.