Bingöl'de askeri araca mayınlı tuzak; 3 asker hayatını kaybetti, 6 yaralı

Bingöl'ün Karlıova İlçesinde PKK'lı olduğu öne sürülen bir grup, yola önceden düzenledikleri bombayı askeri zırhlı aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlattı. Olayda biri astsubay 2'si uzman çavuş, 3 asker hayatını kaybetti 6 askerin yaralandığı öğrenildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Hacılar ile Su Durağı köyleri arasında yol kesen PKK'lıların yakalanması için bölgeye zırhlı araçlarla asker sevkiyatı yapıldı. Bu sırada bir askeri aracın geçişi sırasında yola döşenmiş mayın uzaktan kumanda ile patlatıldı.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, Bingöl Devlet Hastanesi ile Karlıova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Öte yandan, patlamanın yaşandığı bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda asker sevk edilirken, kaçan PKK'lıların yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.

TSK'dan olayla ilgili şu açıklama yapıldı:

15 Ağustos 2015 tarihinde saat 15:00 sularında Bingöl / Karlıova Hacılar köyü mevkiinde Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından yapılan yol kapamasına müdehale maksadıyla bölgeye intikal eden Jandarma Özel Harekat unsurlarının araçlarından birinin geçişi esnasında önceden yola döşenmiş uzaktan komutalı El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucunda Kahraman üç personelimiz şehit olmuş, altı Kahraman personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Olay sonrası Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla temas sağlanmış olup, bölgeye sevk edilen taaruz helikopterleri ve takviye unsurlarımızla operasyona devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur ve alçakça gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan Kahraman personelimize de acil şifalar temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.