Bingöl'de askeri araca mayınlı saldırı

Bingöl’de askeri araca yönelik mayınlı saldırı düzenlendi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, Bingöl’ün Adaklı ilçesi Hasbağlar köyü civarında yola döşenen mayın, askeri aracın geçişi esnasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilen mayınlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın şiddetiyle yolda geniş bir çukur oluştuğu belirtildi. Zırhlı aracın hasar gördüğü saldırıda, bölgede hava destekli operasyonun başlatıldığı öğrenildi.