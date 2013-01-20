Bingöl'de arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Bingöl merkeze bağlı Ekinyolu köyünde iki aile arasında arazi nedeniyle yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahların kullanıldığı saldırıda 2 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Olay bugün gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Bingöl merkeze bağlı Ekinyolu köyünde iki aile arasında arazi meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda, iki aile birbirine silah çekti. Pompalı tüfek ile vurulan Turhan Gatkar (36) ve Cihat Gatkar (34) olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer aileden kavgaya karışan Taner Küçükkaya (27), Serdal Erten (36) ve Taner Erten (28) yaralandı.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınana yaralılardan Serdal Erten'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.