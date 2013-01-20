T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bingöl'de arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Bingöl'de iki aile arasında çıkan arazi kavgasında, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

20 Ocak 2013 22:53

 

Bingöl merkeze bağlı Ekinyolu köyünde iki aile arasında arazi nedeniyle yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahların kullanıldığı saldırıda 2 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Olay bugün gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Bingöl merkeze bağlı Ekinyolu köyünde iki aile arasında arazi meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda, iki aile birbirine silah çekti. Pompalı tüfek ile vurulan Turhan Gatkar (36) ve Cihat Gatkar (34) olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer aileden kavgaya karışan Taner Küçükkaya (27), Serdal Erten (36) ve Taner Erten (28) yaralandı.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınana yaralılardan Serdal Erten'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

arazikavgasilah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24