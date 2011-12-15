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Bingöl'de 8 terörist ölü ele geçirildi BİNGÖL (A.A)

15 Aralık 2011 16:42

-Bingöl'de 8 terörist ölü ele geçirildi BİNGÖL (A.A) - 15.12.2011 - Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yayladere ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini söyledi. Güvençer, yaptığı açıklamada, bugün saat 13:30 sıralarında Yayladere ilçesinin Sürmelikoç köyüne bağlı Çay mezrasında bir eve operasyon düzenlendiğini ve ''teslim ol'' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktığını belirterek, ''Çatışmada 8 terörist ölü ele geçirildi'' dedi. Vali Güvençer, olayla ilgili detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını söyledi.

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