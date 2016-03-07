Bingöl'de 8 ilçe 6 ay süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Bingöl Valiliği il genelinde çok sayıda alanı 'özel güvenlik bölgesi' ilan etti. Bingöl'de merkez dahil 8 ilçedeki 18 bölge, 1 Mart ile 1 Eylül tarihleri arasında, 6 ay süreyle 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Aziz Önal'ın haberine göre, Valilikten yapılan açıklamada, "PKK ve diğer örgütlerin eylemleri ile Bingöl’ün sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilemesi, vatandaşları mağdur ettiği gerekçesiyle merkez dahil 8 ilçede, toplam 18 bölgede, 6 ay sürecek geçici güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Valilik konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu nedenle 23 Şubat 2016 tarihli ve 2016/8558 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; Merkez dahil 8 ilçede bazı bölgelerde 01 Mart- 01 Eylül 2016 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu kararınca 'Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır."

Buna göre geçici güvenlik bölgesi ilan edilen bölgeler şöyle:

"Bingöl İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe Bölgesi,

Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan, Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey-Maltepe Vadisi (Sevkar) Bölgesi,

Genç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran Bölgeleri,

Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Karacehennem Ormanları Bölgesi, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Yenibaşak-Doğuyeli Bölgesi, Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Horivanik-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi) ile Kırköy Ormanları Bölgesi, Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Çomak Deresi Bölgesi, Yedisu Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Akımlı Yaylası Bölgesi."