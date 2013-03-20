Bingöl Karlıoava ilçesine bağlı Kürük köyünde meydana gelen heyelan sebebiyle Bingöl'de 7 gündür su yok.

Bingöl'ün Karlıova İlçesi Devecik (Kürük) Köyü'nde şehir merkezine gelen isale hattında heyelan oluşması sonucu 14 Mart 2013 Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren su sorunu yaşandı. Heyelana maruz kalan bölgenin onarım çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan heyelan afeti ve su sorunu ile ilgili açıklama yapan Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, çalışmaların zor şartlar altında yapıldığını söyledi.

Haber7.com sitesine konuşan konuşan Atalay, maddi olarak hiçbir sıkıntılarının olmadığını, fiziki sıkıntılar yaşandığı dile getirdi. Doğal afetin getirdiği problemden dolayı ömrünün en sıkıntılı günlerini yaşadığını belirten Atalay, "Komple bölgede oluşan heyelan, isale hattını kullanılamaz hale getirdi. Bu alanın yaklaşık 100 metrelik bir bölümü yapıldı. Diğer kısımlardaki isale hattının da kullanılamayacak halde olduğu, bu arada daha önce kullanılabileceği düşünülen mevcut isale hattında da tümüyle yenileme ihtiyacı oluştuğundan, bu kısmında yenileme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yağışların da etkisi ile heyelanın ilk günden beri devam ettiği, arazide de bire bir gözlemlendiği için daha esnek bir malzeme türü olan polietilen borularla bu hattın yapımı devam ettirilmektedir. Polietilen borular belli bir sıcak derecesinin üzerinde ancak kaynaklanabildiği için günün belirli saatlerinde bu kaynak yapılabiliyor. Bu nedenle bütün imkanlarımızı zorlamamıza rağmen bu yapım belirli bir zaman alacaktır. Bir afet hali olan bu durumda belediyemiz ve ekiplerimiz insan üstü bir gayretle bu çalışmalara devam etmektedirler" dedi.

Gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Atalay, "Yaklaşık 100 metrelik bir alanın isale hattı yenilenmiş, 17 Mart 2013 Pazar günü saat 24.00'te su denenme maksadıyla şebekeye verilmiştir. Yapılan kısmın dışındaki tüm bölgede hasar oluştuğu anlaşıldığından diğer bölümlerin de polietilen borularla yapımına devam edilmektedir. Burada kamuoyunun bilmesi gereken husus; bu afetin boyutlarının ne kadar büyük olduğu ve yapım imkanlarının da arazi ve mevsim şartlarından dolayı ne kadar zor olduğu konusudur" ifadelerini kullandı.

Metan, Mirzan ve Şemo Deresi içme suyu kaynakları ile bütün park ve diğer yerlerdeki sondaj kuyularının aktif hale getirildiğini anımsatan Atalay, ''Hastaneler, okullar, camiler, pansiyonlar ile ilgili de itfaiye araçlarımız su taşıma yapıyor. 2 itfaiye aracımız ve İl Özel İdaresi'nin bir taşıma aracıyla bahse konu yerlere su veriyoruz. Bunun dışında evlere ve sitelere tankerlerle kesinlikle su veremiyoruz. Bu suyu da İtfaiye Müdürlüğü'ndeki su depomuzdan verebiliyoruz. Oradaki suyumuz bu yerlere ancak yetiyor. Bunun da halkımız tarafından anlayışla karşılanacağına inanıyoruz'' dedi.