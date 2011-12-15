Bingöl'de 5'i kadın 8 PKK'lı öldürüldü!

T24



Teslim ol çağrısı yapıldı





Çatışmalar sürüyor



Güvenlik güçleri, dün gece Elazığ’ın Karakoçan, Tunceli’nin Nazımiye ile Bingöl’ün Yayladere İlçeleri arasındaki üçgeninde, Yayledere’nin kırsal kesiminde bir grup PKK’lının kış üslenmesi için geldiğini belirledi.Teknik takip sonucu teröristlerin arasında bulunan sorumlunun dün gece çok kısa yaptığı telsiz konuşmasında, PKK’lıların yerleri nokta olarak tespit edildi.Yerleri belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde bölgeye Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ile Karakoçan İlçesi’ndeki Jandarma Özel Harekat Timleri ile ’uçarbirlik harekatı’ düzenlendi.Teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, ’Teslim ol’ çağrısında bulundu. Ancak, PKK’lılar çağrıya ateşle karşılık verdi. Güvenlik güçleri ateşe rağmen yaklaşık 2 saat boyunca teröristleri teslim olması için ikna etmeye çalıştı. PKK’lılara, ’Gelin teslim olun, ölmeyin" diye yapılan çağrılara yoğun ateşle karşılık verilmesi üzerine güvenlik güçleri operasyon düzenledi.Çıkan çatışmada 5’i kadın 8 terörist öldürüldü. Öldürülen PKK’lılar arasında örgütün Yayladere bölge sorumlusunun da bulunduğu öğrenildi.Çatışmada öldürülen PKK’lıların Tunceli’nin Nazımiye İlçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu’na 1 Mayıs 2010'da yapılan ve 6 askerin şehit olduğu, 6 askerinde yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu belirtildi. Öldürülen bölge sorumlusu teröristin de bu saldırıyı planlayıp yönettiği öğrenildi.Bölgeye helikopterlerle Tunceli ve Elazığ’dan Sikorsky helikopterler özel eğitimli komandolar indirildi.Yaklaşık 15 kişi oldukları belirtilen PKK’lılarla çatışmalar yer yer sürerken, Tunceli ve Bingöl’den kalkan Kobra helikopterler de teröristlerin bulunduğu alanları yoğun ateş altına aldı.PKK’ya yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinin haberine göre dün de Zap ve çevresi obüs ve havanlarla TSK tarafından bombalandığı iddia edildi.