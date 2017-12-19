Bingöl'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, çatışma sürüyor

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirildi. Valilik, çatışmanın halen devam ettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Genç ilçesi Ayı ormanları bölgesinde bugün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin de sağ olarak ele geçirildiği belirtilildi. Açıklamada, \"Yapılan arazi aramasında, 1 adet M-16, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanı temas bölgesine intikal etmiş olup, çatışma devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir\" denildi.