Bingöl'de 5 ilçede 14 alan 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Bingöl Valiliği merkez ile 5 ilçedeki 14 alanın, 4-18 Kasım tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıların sosyal ve ekonomik gelişimi olumsuz etkilediği belirtilerek, Bingöl merkez Ortaçanak köyü Hasar Yaylası ile Hasar Tepe, Adaklı'nın Aysaklı Vadisi ve Aktaş Çatmaoluk, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran, Karlıova'nın Hasanova-Hışhışak, Solhan'ın Yenibaşak-Doğuyeli ile Yayladere'nin Horivanik-Tahkim bölgelerinin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirilen açıklamada, belirtilen alanlara vatandaşların can ve mal güvenliği açısından girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.