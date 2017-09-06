Bingöl'de 40 kaçak yakalandı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Solhan İlçesi\'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasadışı yollarla Türkiye\'ye gelen 40 kaçak ve onlara organizatörlük yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Solhan İlçesi\'nde jandarmanın yaptığı çalışmada 40 kaçağın yakanlanmasıyla ilgili Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Jandarma tarafından Solhan İlçesi\'nde yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 40 yabancı uyruklu yasadışı göçmen yakalanmış, bunlara organizatörlük yapan 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle ilimiz genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadeleyi aralıksız olarak sürdürecektir\" denildi.

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