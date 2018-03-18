Bingöl'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK\'lı terörist öldürüldü.

Valilik\'ten yapılan yazılı açıklamada, il Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesi mülki sınırlarında bugün sonbahar- kış operasyonları kapsamında bölücü terör örgütünü etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, \"Operasyonda, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 büyük telsiz ele geçirilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir\" denildi.