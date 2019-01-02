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Bingöl'de 263 köy yolu ulaşıma açıldı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 263'ü ulaşıma açıldı

02 Ocak 2019 17:29

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 263\'ü ulaşıma açıldı.
Bingöl\'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezi ve ilçelerine bağlı köylerde kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından iş makineleriyle yapılan çalışmayla 263 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı durumdaki 18 köy yolunun ise ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

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