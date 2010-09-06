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BİNGÖL'DE 223.5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ   BİNGÖL (A.A)

06 Eylül 2010 01:01

-BİNGÖL'DE 223.5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ   BİNGÖL (A.A) - 05.09.2010 - Bingöl'de İl Jandarma Komutalığı ekiplerince gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, 223 kilo 570 gram esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Genç ilçesi Yeniyazı köyünde uyuşturucu madde imali ve yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, 5 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan operasyon neticesinde, Yeniyazı köyü Fırat mahallesinde M.Ş. ve S.Ş'ye ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 223 kilo esrar ve 921 kök hint keneviri ele geçirildi. S.Ş. ve M.Ş. uyuşturucu madde imal etmek ve satışını yapmak suçlamasıyla gözaltına alınırken, şahıslarla birlikte bulunan 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeğine de el konuldu.

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